UE divulga carta a Musk em que pressiona X a cumprir regras digitais em entrevista com Trump

O comissário da União Europeia para o mercado interno, Thierry Breton, emitiu um aviso sem precedentes a Elon Musk de que a entrevista marcada para esta segunda, 12, do ex-presidente dos EUA Donald Trump na plataforma de mídia social X poderia violar as novas e abrangentes leis online da UE destinadas a limitar conteúdos prejudiciais.

O X, que Musk adquiriu no final de 2022, já entrou na mira da Comissão Europeia, que disse no mês passado que a plataforma havia violado o Ato de Serviços Digitais em relação a como oferecia verificação, cumpria com as regras de transparência sobre publicidade e fornecia a pesquisadores públicos acesso a dados.

A carta de Breton para Musk, postada no X, coloca o burocrata francês no coração da campanha presidencial dos EUA a menos de 100 dias da eleição. Isso também dá nova munição aos players tecnológicos dos EUA que reclamaram de exageros por parte dos europeus preocupados com maus atores tentando influenciar eleições e outros males sociais.