Tempestade solar 'severa' atinge a Terra

Condições de uma tempestade geomagnética de nível quatro — em uma escala de cinco — foram observadas nesta segunda-feira a partir das 12 horas de Brasília, de acordo com um centro especializado da NOAA.

A Terra foi atingida nesta segunda-feira, 12, por uma "severa" tempestade solar que pode provocar auroras boreais mais ao sul do que o habitual, anunciou a Administração Nacional Oceânica e Atmosférica dos Estados Unidos (NOAA).

"Agora há muitas auroras... Se durar até o anoitecer aqui, poderíamos ver algumas", explicou na rede social X Eric Lagadec, astrofísico do Observatório da Côte d'Azur, na França.

Esta nova tempestade solar é causada por ejeções de massa coronal (CME), que são explosões de partículas que saem do Sol e que, ao chegar, perturbam o campo magnético da Terra.

"Uma tempestade geomagnética severa inclui a possibilidade de que as auroras possam ser vistas levemente tão ao sul quanto (os estados americanos de) Alabama e norte da Califórnia", explicou a NOAA.

Apesar do atrativo estético, as tempestades solares ou geomagnéticas podem desencadear efeitos indesejados.

Por exemplo, elas são capazes de alterar as comunicações de alta frequência, perturbar satélites e causar sobrecargas na rede elétrica. Os operadores de infraestruturas sensíveis foram avisados para implementar medidas que limitem esses efeitos, disse a NOAA.

Em maio, o planeta sofreu as tempestades geomagnéticas mais potentes registradas em 20 anos, as quais causaram auroras que iluminaram o céu noturno de Estados Unidos, Europa e Austrália em latitudes muito mais baixas do que o normal.