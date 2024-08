Putin afirma que ataque da Ucrânia em Kursk é tentativa de parar Moscou

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, afirmou nesta segunda-feira, 12, que o ataque da Ucrânia na região de Kursk é uma tentativa de parar a ofensiva russa em Donbas, no leste ucraniano, e obter vantagens em possíveis futuras conversas de acordo de paz. Segundo o Kremlin, o ataque inimigo não alcançou o objetivo de causar instabilidade pública no país e disse que o exército agora conta com mais voluntários.

Putin reforçou que a principal tarefa da Rússia é "expulsar, tirar o inimigo de nossos territórios e, juntamente com o serviço de fronteira, garantir a cobertura confiável da fronteira do Estado".

A última ofensiva ucraniana em Kursk fez com que mais de 100 mil civis russos fugissem.