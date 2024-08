Preços do petróleo sobem por tensões no Oriente Médio e guerra Rússia-Ucrânia

Os preços internacionais do petróleo subiram nesta segunda-feira (12) impulsionados pelo risco geopolítico na região de Gaza, os temores de uma escalada no conflito no Oriente Médio e também pelas ações militares entre Rússia e Ucrânia.

Em Londres, o preço do barril de Brent do Mar do Norte para entrega em outubro voltou a subir acima dos 80 dólares, sendo negociado a 82,30 dólares, um aumento de 3,31% e um recorde em quase três semanas.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Em Nova York, o barril de West Texas Intermediate (WTI) para entrega no mesmo mês subiu 4,19%, alcançando 80,06 dólares.