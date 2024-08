Novo governo catalão toma posse na Espanha

Os socialistas recuperaram o controle do governo regional da Catalunha após o novo gabinete tomar posse nesta segunda-feira (12), colocando fim a mais de uma década do Governo separatista no poder na região.

O Executivo de 16 membros é liderado por Salvador Illa, ex-ministro da Saúde do presidente Pedro Sánchez durante a pandemia de covid-19.

"Queria garantir-lhes que o Governo governará para todos, esta é a verdadeira obsessão", afirmou Illa na cerimônia de posse.