Nicarágua fecha 15 ONGs, incluindo sete religiosas

O governo da Nicarágua fechou, nesta segunda-feira (12), 15 ONGs, incluindo sete religiosas, segundo resoluções publicadas no jornal oficial La Gaceta.

Seis organizações foram fechadas por "descumprimento de suas obrigações", segundo o Ministério do Interior, e seus bens passarão para as mãos do Estado. As outras nove, por "dissolução voluntária".

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

"Descumpriram suas obrigações (...) ao não reportarem sua situação financeira nos períodos entre 02 e 13 anos", segundo o decreto.