Missão internacional da ONU pede fim da repressão pós-eleições na Venezuela

O governo da Venezuela deve cessar a repressão iniciada após as eleições presidenciais de 28 de julho e investigar "exaustivamente" os fatos, pediu nesta segunda-feira (12) a Missão Internacional Independente do Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas em um comunicado.

"As mortes denunciadas no contexto dos protestos devem ser investigadas exaustivamente e, se confirmado o uso abusivo de força letal por parte das forças de segurança e a participação de civis armados agindo com a conivência dessas forças, os responsáveis devem ser responsabilizados", afirmou Marta Valiñas, presidente da Missão.

O relatório contabilizou 23 mortes, a grande maioria por disparos de armas de fogo, ocorridas entre 28 de julho e 8 de agosto, no âmbito das manifestações.