Milan anuncia contratação de Emerson Royal

O Milan anunciou nesta segunda-feira (12) a contratação do lateral brasileiro Emerson Royal, que estava no Tottenham.

Revelado pela Ponte Preta, Emerson Royal se destacou pelo Atlético-MG e em 2019 teve sua primeira convocação para a Seleção Brasileira, pela qual tem dez jogos.

Antes de chegar ao Tottenham, em 2021, teve uma passagem de dois anos e meio pelo Betis, da Espanha.

Diante da forte concorrência com as chegadas de Pedro Porro e Micky van de Ven, e da preferência do técnico Ange Postecoglou pelo veterano Ben Davies, Emerson perdeu espaço no elenco dos 'Spurs'.