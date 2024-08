Menino de 12 anos confessa atos de violência no Reino Unido

Um menino de 12 anos, considerado o mais jovem envolvido nos recentes distúrbios no Reino Unido, admitiu perante um juiz, nesta segunda-feira (12), que cometeu atos de violência durante duas manifestações anti-imigração em Manchester, no norte da Inglaterra.

O menino confessou no tribunal de Manchester que participou do ataque a um ônibus em frente a um hotel que abrigava migrantes no dia 31 de janeiro, atacou uma vitrine de uma loja de cigarros e atirou um projétil contra a polícia em 3 de agosto.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Ao se declarar culpado, ele será condenado sem julgamento e permanecerá detido por enquanto.