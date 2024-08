Lautaro Martínez renova com a Inter de Milão até 2029

O atacante argentino Lautaro Martinez renovou seu contrato com a Inter de Milão até 2029, anunciou o clube italiano nesta segunda-feira (12).

As negociações para a prorrogação do vínculo começaram no final de 2023.

Campeão mundial pela seleção da Argentina em 2022, Lautaro está na Inter desde 2018. De lá para cá, marcou 103 gols entre todas as competições que disputou pelo clube, 24 deles no Campeonato Italiano da temporada passada, que terminou como artilheiro.

Em sua passagem pela Inter, conquistou dois títulos da Serie A (2021 e 2024) e duas edições da Copa da Itália (2022 e 2023).