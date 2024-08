Kamala Harris aproveita raízes da Califórnia, e doadores de elite, para impulsionar candidatura

Quase 700 pessoas compareceram à arrecadação de fundos, que arrecadou mais de US$ 12 milhões, de acordo com a campanha de Harris.

O acesso ao evento no luxuoso hotel Fairmont da cidade custou até US$ 500.000 para pessoas que queriam participar e tirar uma foto com Harris. Os ingressos mais baratos de US$ 3.300 esgotaram rapidamente.

Os participantes incluíam figurões do Vale do Silício e de Hollywood. Entre eles: o cofundador do LinkedIn e capitalista de risco Reid Hoffman, o ex-presidente do Walt Disney Studios Jeffrey Katzenberg e o cofundador da empresa de computação em nuvem Box Aaron Levie.

"Você podia sentir a eletricidade na sala", disse Hoffman, que coorganizou a arrecadação de fundos. Fonte: Dow Jones Newswires.