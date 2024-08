Jovem fere ao menos cinco pessoas a faca em mesquita na Turquia

Um jovem mascarado, usando capacete e colete à prova de balas, esfaqueou ao menos cinco pessoas nesta segunda-feira (12), uma delas gravemente, antes de ser neutralizado no jardim de uma mesquita em Eskisehir (noroeste da Turquia), noticiou a imprensa local.

O suspeito, de 18 anos, armado com uma faca longa, filmou sua agressão no jardim de uma mesquita e publicou o vídeo na plataforma X, antes de ser detido pela polícia, segundo as fontes.

Alguns veículos de comunicação locais registraram sete feridos, um deles no chão, segundo imagens exibidas no X.