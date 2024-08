Grupo de ladrões colombianos nos Jogos de Paris é condenado a 2 anos de prisão

As investigações foram iniciadas em 28 de julho, após uma queixa da empresa Beijing Momenta Media pelo roubo de uma de suas câmeras, avaliada em 15.000 euros (cerca de R$ 90 mil), na tribuna de imprensa da piscina olímpica.

Os colombianos, com idades entre 24 e 43 anos, foram proibidos pela justiça de viajar para a França durante dez anos após cumprirem a pena e terão que pagar multa de 5.000 euros (cerca de R$ 30.000).

O esportista americano Ben Hallock também denunciou o roubo de sua credencial.

Os investigadores revisaram as câmeras de vigilância e identificaram os ladrões.

Dois deles, um casal de irmãos residentes no Brasil, se apresentaram nesta segunda-feira ao tribunal de Bobigny juntamente com o companheiro da mulher e um amigo do grupo e foram detidos.