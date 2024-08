Grécia ordena evacuação por incêndios florestais que se aproximam de Atenas

O governo da Grécia emitiu novas ordens de evacuação nas imediações de Atenas nesta segunda-feira (12) devido aos incêndios florestais na região, apesar dos esforços para conter as chamas que se aproximam rapidamente da capital.

As autoridades do Serviço de Proteção Civil determinaram nesta segunda-feira que os moradores de mais cinco localidades abandonem suas residências, depois que centenas de pessoas foram obrigadas a deixar pelo menos áreas da região no domingo.

"As forças da Proteção Civil lutaram duramente durante toda a noite, mas, apesar dos esforços sobre-humanos, o fogo continua sua rápida propagação", declarou o porta-voz dos bombeiros, Vassilis Vathrakogiannis, à imprensa.