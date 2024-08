Grécia: cocaína avaliada em mais de R$ 17 mi é apreendida em barco que transportava bananas

Agentes alfandegários apreenderam cerca de 93 quilos de cocaína em um navio no porto da cidade de Tessalônica, no norte da Grécia, após a embarcação partir do Equador transportando bananas que seriam então entregues por terra à Romênia por uma empresa francesa.

A apreensão marca mais um caso envolvendo drogas escondidas em meio à fruta, informou a Autoridade Independente de Receitas Públicas da Grécia, que supervisiona as operações alfandegárias. O valor estimado da cocaína nas ruas era de aproximadamente 2,9 milhões de euros (cerca de R$ 17,4 milhões). As informações são da CBS News.

Segundo comunicado divulgado na última sexta-feira, 9, os agentes da alfândega fizeram um raio-X em um contêiner e encontraram 80 pacotes de cocaína escondidos dentro do mecanismo de resfriamento. "Os inspetores apreenderam imediatamente as drogas e o contêiner e entregaram à polícia. A investigação para rastrear os destinatários das drogas continua", diz o comunicado.