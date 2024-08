EUA alerta para resposta 'severa' se Irã transferir mísseis para Rússia

Os Estados Unidos alertaram o Irã nesta segunda-feira (12) sobre as consequências de armar a Rússia e afirmaram que foram informados que Teerã fornecerá centenas de mísseis balísticos a Moscou.

"Estamos preparados para dar uma resposta rápida e severa se o Irã seguir em frente com a transferência de mísseis balísticos, o que, em nossa opinião, representaria uma escalada dramática no apoio do Irã à guerra de agressão da Rússia contra a Ucrânia", disse o porta-voz do Departamento de Estado, Vedant Patel, a repórteres.

