EUA adverte Irã sobre consequências de ingerência eleitoral

O Departamento de Estado dos Estados Unidos advertiu, nesta segunda-feira (12), o Irã sobre as consequências de interferência eleitoral após a campanha do ex-presidente e candidato republicano Donald Trump alegar que um adversário estrangeiro havia pirateado documentos.

"Essas últimas tentativas de interferir nas eleições dos EUA não são novidade para o regime iraniano, que, do nosso ponto de vista, tem minado as democracias - ou tentado - há muitos anos", disse à imprensa o porta-voz do Departamento de Estado, Vedant Patel.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Patel afirmou que os Estados Unidos já haviam expressado anteriormente sua preocupação com a atividade cibernética iraniana.