Estado Islâmico reivindica atentado no Afeganistão

O Estado Islâmico reivindicou na noite de domingo um atentado que deixou pelo menos um morto e dezenas de feridos em um bairro de maioria xiita de Cabul.

"Um xiita morreu e 13 ficaram feridos em um atentado com bomba perpetrado por soldados do califado na capital afegã", indicou o EI no Telegram.

No domingo, a polícia informou em um comunicado que uma pessoa morreu e 11 ficaram feridas após a explosão de um explosivo em um micro-ônibus em um bairro de Dasht e Barchi de Cabul, de maioria xiita.