Dirigentes da oposição detidos na Tanzânia antes de protesto

Um dos principais líderes da oposição na Tanzânia, Tundu Lissu, e outros dirigentes de seu partido Chadema foram detidos antes de um protesto programado para esta segunda-feira, anunciaram fontes da legenda.

Os opositores foram detidos na cidade de Mbeya, no sudoeste do país, onde o partido pretendia organizar uma manifestação por ocasião do Dia Internacional da Juventude, informou John Mrema, diretor de Comunicação do Chadema, em uma mensagem na rede social X.

A polícia anunciou no domingo a proibição do evento, organizado pela ala jovem do partido, alegando o risco de incidentes.