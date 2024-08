Cidadãos de Kursk precisam se deslocar devido à situação tensa após incursão ucraniana

A manobra surpreendente, que pegou as forças do Kremlin desprevenidas, contraria o esforço incessante da Rússia nos últimos meses para romper as defesas ucranianas em pontos selecionados ao longo da linha de frente no leste da Ucrânia.

O progresso da Ucrânia no território russo "está desafiando as suposições operacionais e estratégicas" das forças do Kremlin, de acordo com o Instituto para o Estudo da Guerra. Isso poderia obrigar a Rússia a implantar mais recursos militares na longa fronteira entre os dois países, disse o think tank com sede em Washington em uma avaliação no final do domingo, que também descreveu as forças russas que respondem à incursão como "apressadamente montadas e díspares".

Incêndio próximo à usina nuclear

A Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) disse que um incêndio próximo à Usina Nuclear de Zaporizhzhia, ocupada pela Rússia na Ucrânia, "não teve impacto" na segurança da instalação. Os níveis de radiação permanecem inalterados em uma das 10 maiores usinas nucleares do mundo, disse o órgão da ONU.