Cerca de 60 soldados colombianos completam dois dias 'sequestrados' por camponeses

Inicialmente, 100 oficiais foram retidos no sábado, mas 40 recuperaram a liberdade horas depois, disse uma fonte do Exército à AFP.

Este grupo guerrilheiro, que se recusou a assinar o acordo de paz de 2016, mantém negociações com o governo do presidente Gustavo Petro e pactuou um cessar-fogo bilateral que está em vigor desde outubro de 2023.

O Exército assegurou que estava na região realizando uma operação de combate a extorsões.

Rodríguez acrescentou que visitou a área no domingo e observou que os soldados estavam com seu armamento. De acordo Rodríguez, os camponeses impedem os soldados de se moverem para evitar uma "confrontação" com os dissidentes e esperam que o governo envie representantes para coordenar a saída dos militares do local.

Em regiões de conflito como o departamento de Guaviare, a força pública costuma ter confrontos com camponeses, especialmente em operações para destruir culturas de drogas.