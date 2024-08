Britânico que escalou a Torre Eiffel terá que pagar uma contribuição cidadã

Um cidadão britânico, que escalou a Torre Eiffel com as próprias mãos no último domingo à tarde, antes de ser detido e levado sob custódia policial, terá de pagar uma contribuição cidadã a uma associação, informou nesta segunda-feira (12) o Ministério Público de Paris, contatado pela AFP.

O homem foi visto “escalando a Torre Eiffel” no domingo, por volta das 12h45 GMT (9h45, horário de Brasília), disse uma fonte policial. Ele foi rapidamente preso e levado sob custódia.

Durante a sua custódia policial, um representante do procurador propôs uma alternativa à acusação: o alpinista deve pagar uma contribuição cidadã a uma associação de ajuda às vítimas, informou o Ministério Público.