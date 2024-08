Barcelona é atropelado pelo Monaco no Troféu Joan Gamper

O Barcelona, treinado pelo alemão Hansi Flick, foi atropelado pelo Monaco por 3 a 0 nesta segunda-feira (12), na disputa do Troféu Joan Gamper, o último jogo de preparação antes do início do Campeonato Espanhol, daqui a cinco dias.

Flick comandou a equipe em seu primeiro jogo no Estádio Olímpico Lluís Companys desde que assumiu o cargo, em maio. O bom desempenho na excursão pelos Estados Unidos, inclusive com uma vitória sobre o Real Madrid, não se repetiu no duelo contra os monegascos.

O time do Principado abriu o placar no início do segundo tempo com o meio-campista Lamine Camara (50'), pouco antes de o suíço Breel Embolo ampliar a vantagem (57').