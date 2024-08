Austrália: helicóptero cai no telhado de hotel e mata piloto; centenas são retirados do prédio

Um helicóptero caiu no telhado do luxuoso hotel DoubleTree by Hilton na cidade de Cairns, Austrália, na madrugada desta segunda-feira, 12. O piloto, único tripulante da aeronave, não sobreviveu, informaram as autoridades. Centenas de hóspedes e funcionários do hotel foram retirados do local após o acidente, que causou um incêndio no topo do prédio. As informações são da CNN.

Em comunicado, a polícia disse que recebeu relatos do ocorrido por volta das 1h50 da manhã no horário local. Imediatamente, as pessoas foram retiradas do hotel e a área foi isolada, disse a polícia, que afirmou que não houve outros feridos. A empresa de fretamento Nautilus Aviation, responsável pelo helicóptero, disse que está trabalhando com as autoridades para investigar o "uso não autorizado" de uma de suas aeronaves.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

A turista Veronica Knight testemunhou o acidente. Ela estava sentada a beira-mar falando ao telefone quando viu um helicóptero voando muito baixo sobre a água. "Estava indo a toda velocidade", disse à CNN. Depois, ele desapareceu de sua vista por alguns minutos. Em seguida, ela começou a andar para ir embora antes de ver o helicóptero voando de volta. Quando ela pegou seu telefone para filmar, o helicóptero desviou e foi direto para os prédios, atingindo o telhado do hotel segundos depois, relatou à emissora americana.