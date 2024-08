Arquipélago norueguês no Ártico bate 20,3ºC, recorde de temperatura para agosto

Svalbard, um arquipélago norueguês localizado no Ártico, quebrou o recorde de temperatura de agosto no domingo, com 20,3 graus, anunciou o Instituto Meteorológico Norueguês nesta segunda-feira (12).

"O aeroporto de Svalbard alcançou pela primeira vez mais de 20 graus em agosto", declarou o instituto meteorológico norueguês na rede social X.

O recorde anterior registrado em agosto foi no dia 31 do mesmo mês em 1997, com 18,1ºC. O recorde de temperatura na ilha de Svalbard ocorreu em 25 de julho de 2020, quando marcou 21,7°C no aeroporto.