Alemanha, França e Reino Unido endossam apelos por cessar-fogo em Gaza

Alemanha, França e Reino Unido se manifestaram a favor de apelos por um cessar-fogo em Gaza, assim como pela liberação de dezenas de reféns ainda em poder do grupo militante Hamas e pela entrega "sem restrições" de ajuda humanitária. Em declaração conjunta, líderes dos três países europeus endossaram nesta segunda-feira, 12, os últimos esforços de Estados Unidos, Catar e Egito de mediar um acordo para pôr fim à guerra iniciada entre Israel e o Hamas há dez meses.

Mediadores vêm tentando fazer com que as partes aceitem um plano de três fases, em que o Hamas libertaria os reféns restantes capturados durante o ataque de 7 de outubro do ano passado em troca de palestinos detidos por Israel e pela retirada de tropas israelenses de Gaza.

"Os combates devem terminar agora e todos os reféns ainda detidos pelo Hamas devem ser libertados. O povo de Gaza precisa de entrega e distribuição urgente e irrestrita de ajuda", afirma o comunicado, assinado pelo presidente francês, Emmanuel Macron, pelo chanceler alemão, Olaf Scholz e pelo primeiro-ministro britânico, Keir Starmer.