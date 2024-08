Afeganistão, atolado na pobreza três anos após retorno dos talibãs

Mas o PIB contraiu violentamente 26% em 2021 e 2022, segundo o Banco Mundial, que calcula que "o crescimento será zero nos próximos três anos e a renda per capita cairá devido à pressão demográfica".

Três anos após o retorno do governo talibã, o Afeganistão tem uma economia de "crescimento zero" e a sua população se afunda na pobreza, com um agravamento da crise humanitária e sem esperança de uma recuperação próxima.

"Cooperamos muito com Rússia, China, Paquistão, Irã", afirmou Ahmad Zahid, vice-ministro do Comércio e Indústria.

Mas para sair do subdesenvolvimento "devemos reabrir os canais bancários", bloqueados pelas sanções ocidentais e pelo congelamento dos ativos do Banco Central, explicou Bin Shah.

Aos 54 anos, Azizullah Rehmati é um empresário feliz, que espera duplicar a sua produção de açafrão este ano.

"Antes queríamos investir fora do país, mas com o retorno da segurança e a maior facilidade de exportar, preferimos investir no Afeganistão", explicou o empresário, que até 2021 transportava o açafrão com escolta até o aeroporto de Herat.

Contudo, "transferir dinheiro é um verdadeiro problema", admitiu Rehmati. "Temos que recorrer a agentes de câmbio em Dubai para levar o nosso dinheiro para o Afeganistão", explicou.