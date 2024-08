Snoop Dogg, o carismático 'mascote' extraoficial dos Jogos de Paris

A presença do rapper se encaixa perfeitamente com a ligação entre as duas cidades e marca o início de um plano de comunicação executado à perfeição pelo artista, que aos 52 anos conta com uma das maiores fortunas da música.

Para fechar sua espetacular trajetória olímpica, a lenda do rap vai atuar neste domingo (11) na cerimônia de encerramento no Stade de France, anunciaram os organizadores dos próximos Jogos, Los Angeles-2028.

Participante do revezamento da tocha olímpica no dia da abertura, Snoop Dogg se vestiu de cavaleiro nas provas de hipismo, provou escargot, abriu a competição de breaking e se maravilhou com a Mona Lisa em Paris. O rapper americano se tornou nas últimas semanas o 'mascote' extraoficial dos Jogos Olímpicos na capital francesa, onipresente nas tribunas e conectado com os espectadores.

Com seu carisma ímpar, Snoop Dogg, que tem 90 milhões de seguidores no Instagram, foi um apoio constante da delegação americana.

Como não poderia deixar de ser, foi o encarregado de dar os três golpes de bastão (tradição inspirada no teatro francês e que foi implantada em todas as competições em Paris) para abrir o breaking em sua estreia olímpica, com um de seus sucessos, 'Drop It Like It's Hot'.

Ele também deu as caras no Museu do Louvre, onde filmou um de seus clubes, 'Snooping Around Paris', e em um restaurante de luxo para provar escargot.

- Comentarista surpresa -