San Siro receberá cerimônia de abertura dos Jogos de Inverno de 2026 com 'formato mais tradicional'

A cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno de Milão-Cortina em 2026 retornará a "um formato mais tradicional", em um estádio, depois da que foi organizada no rio Sena para inaugurar os Jogos de Paris-2024.

"Os organizadores dos Jogos de Paris fizeram do Sena, com todos os seus monumentos, um cartão postal extraordinário que, acredito, permanecerá como algo único" na história dos Jogos Olímpicos, declarou à AFP Andrea Varnier, dirigente do comitê organizador dos Jogos de Milão-Cortina.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

"Nossa cerimônia de abertura vai acontecer em um estádio e voltará a um formato mais tradicional, mas também vamos trazer inovação", prometeu Varnier.