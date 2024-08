Paul Kagame toma posse como presidente de Ruanda para quarto mandato

Dezenas de chefes de Estado e outros dignatários africanos viajaram para assistir à cerimônia de posse, organizada na tarde deste domingo em um estádio lotado com capacidade para 45 mil pessoas na capital Kigali.

O presidente ruandês, Paul Kagame, tomou posse para um quarto mandato neste domingo (11), depois de obter mais de 99% dos votos nas eleições do mês passado.

A sua vitória nas eleições presidenciais de 15 de julho nunca foi judicialmente questionada, uma vez que o presidente governa este pequeno país do leste da África com mão de ferro desde o fim do genocídio de 1994.

Kagame venceu as eleições com 99,18% dos votos, segundo a comissão eleitoral. Os defensores dos direitos humanos destacaram que este resultado representa uma forte prova da falta de democracia em Ruanda.

Em julho de 1994, Kagame, liderando uma rebelião do partido Frente Patriótica Ruandesa (RPF), derrubou o governo extremista hutu, instigador do genocídio que, segundo a ONU, deixou mais de 800 mil mortos, majoritariamente da minoria tutsi.