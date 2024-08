Itália vence EUA e conquista ouro olímpico inédito no vôlei feminino

Algoz do Brasil nas semis, que completou o pódio ao ficar com a medalha de bronze, a seleção americana, disputava sua quarta final nas últimas cinco edições e apostava na experiência para tentar emendar o segundo ouro seguido, depois do título nos Jogos de Pequim há três anos.

As italianas, que perderam apenas um set ao longo de todo o torneio, fecharam o jogo em 3 a 0, com parciais de 25-18, 25-20 e 25-17.

O título olímpico coroa a geração Egonu, que fez da luta contra o racismo sua bandeira na Itália, onde frequentemente é alvo de ataques por parte da extrema-direita.

A jogadora de origem nigeriana, que levou a Itália ao título europeu em 2021, chegou a pensar em abandonar a seleção no ano seguinte, logo depois do terceiro lugar no Mundial, explicando que estava cansada dos insultos.

Considerada a melhor jogadora do mundo atualmente, Egonu deu uma resposta ainda melhor ao escrever com as companheiras a história do voleibol italiano, com este ouro olímpico que chega depois do título da Liga das Nações, em junho.