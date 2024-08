Filipinas condena ações 'ilegais e imprudentes' da China sobre recife em disputa

O presidente filipino, Ferdinand Marcos, condenou neste domingo(11) as "ações ilegais e imprudentes" do Exército chinês contra um avião militar filipino que patrulhava um recife em disputa no Mar da China Meridional.

Dois aviões da força aérea chinesa realizaram uma "manobra perigosa" e lançaram sinalizadores na direção de um turboélice da força aérea filipina sobre o Atol de Scarborough na quinta-feira, segundo o Exército filipino.

Manila afirmou que as ações chinesas colocaram em risco a vida da tripulação, mas que o avião retornou em segurança à base.