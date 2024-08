Encontrados 19 corpos e buscas continuam após deslizamento em aterro sanitário em Uganda

O prefeito de Kampala, Erias Lukwago, declarou no sábado que o aterro de Kiteezi, localizado em uma área de 14 hectares em um bairro do norte da capital, estava cheio e prestes a desabar. "É um desastre anunciado", acrescentou.

O presidente deste país do centro-leste da África, Yoweri Museveni, informou, neste domingo (11), que tinha ordenado às forças especiais do exército ajudar nas operações de buscas e resgate de sobreviventes, e exigiu saber como era permitido que pessoas vivessem perto de um "montículo potencialmente perigoso".

O porta-voz da polícia de Kampala, Patrick Onyango, disse que 14 pessoas foram resgatadas.

"A missão de resgate continua, mas com poucas esperanças de encontrar outros sobreviventes", disse Ndide, acrescentando que as autoridades estavam instalando refúgios temporários para as pessoas afetadas.

O delegado criticou "a invasão" do aterro por moradores do bairro, que derrubaram as cercas que o rodeavam e se instalaram no local.