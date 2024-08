Dois padres são presos na Nicarágua, segundo oposição e imprensa

Dois padres e duas colaboradoras leigas foram detidos nas últimas horas na Nicarágua, afirmaram, neste domingo (11), ativistas da oposição e jornalistas nicaraguenses no exílio, denunciando um novo ataque contra a Igreja Católica no país.

O advogado exilado Yader Morazán afirmou em seu relato na rede X que Gutiérrez é "administradora da Cáritas" e Sáenz "assessora jurídica de Direito Canônico e ex-funcionária do Poder Judiciário".

Segundo a imprensa, o padre Leonel Balmaceda, da paróquia Jesús de Caridad, no município de La Trinidad, em Estelí (norte), foi preso no sábado, assim como Carmen Sáenz e Lesbia Gutiérrez, colaboradoras leigas da Diocese de Matagalpa.

Há pouco mais de uma semana, 13 religiosos foram presos ou colocados em prisão domiciliar em Matagalpa, segundo o Coletivo Nicarágua Nunca Mais. Sete deles foram expulsos para o Vaticano na última quarta-feira.

O presidente Daniel Ortega e a sua esposa, a vice-presidente Rosario Murillo, afirmam que a Igreja apoiou os protestos contra o governo de 2018 que, segundo a ONU, deixaram mais de 300 mortos, e que consideraram uma tentativa de golpe de Estado patrocinada por Washington.

Murillo descreveu as pessoas religiosas como "filhos do diabo" ou "agentes do mal" que se envolvem em "terrorismo espiritual".