Dez policiais feridos após confrontos com jovens republicanos na Irlanda do Norte

Dez policiais ficaram feridos na manhã deste domingo(11) em confrontos entre as forças de segurança e republicanos irlandeses que se opõem ao domínio britânico na Irlanda do Norte, informou a corporação.

Os confrontos duraram várias horas e ocorreram em Londonderry, chamada de Derry pelos republicanos, após uma manifestação de unionistas protestantes defensores da Coroa Britânica.

Os católicos a favor da unificação com a República da Irlanda são maioria nesta cidade, localizada no noroeste da Irlanda do Norte.