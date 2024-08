Cinco combatentes pró-Irã morrem em ataque com drone na Síria (ONG)

"Cinco combatentes pró-Irã morreram e outros ficaram feridos, alguns gravemente (...) após um drone apontar contra o veículo militar no qual viajavam (...) perto da fronteira sírio-iraquiana", declarou a OSDH.

Cinco combatentes pró-Irã morreram, neste domingo (11), em um bombardeio no leste da Síria, perto da fronteira com o Iraque, informou o Observatório Sírio para os Direitos Humanos (OSDH).

Desde o início da guerra civil síria, em 2011, Israel realizou centenas de ataques contra grupos pró-Irã. Os Estados Unidos também atacaram estes grupos no leste da Síria.

Em junho, três combatentes morreram em um ataque aéreo na mesma região, segundo esta ONG com sede no Reino Unido, que tem uma ampla rede de fontes na Síria.

O ataque ocorre em um momento de tensão na região ante um possível ataque contra Israel por parte do Irã e seus aliados, após o assassinato em 31 de julho em Teerã do líder do movimento islamista palestino Hamas, Ismail Haniyeh, que a República Islâmica atribui a Israel.

aya/jos/ila/hgs/mb/jc/mvv