Banksy fecha semana que transformou Londres em zoológico com piranhas

O popular e conceituado grafiteiro Banksy transformou, neste domingo (11), uma cabine policial de Londres em um aquário com peixes que parecem piranhas, fechando uma semana de intervenções com ilustrações diárias de animais nas ruas da capital britânica.

O frenesi animal começou na última segunda-feira, com a aparição de uma cabra no alto da saliência de uma fachada no bairro de Richmond, no oeste de Londres.

Na terça-feira, foram dois elefantes que colocaram suas cabeças para fora de duas janelas fechadas no bairro de Chelsea.

No dia seguinte, foi a vez de macacos aparecerem balançando em uma ponte ferroviária em Shoreditch, no leste.