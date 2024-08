Bach diz que Paris-2024 foi 'sensacional'; Tom Cruise passa bastão para Los Angeles-2028

O presidente do Comitê Olímpico Internacional, Thomas Bach, declarou neste domingo (11) no seu discurso de encerramento da quinzena olímpica que "estes Jogos foram 'Sen(a)sacionais'", fazendo um jogo de palavras com a pronúncia francesa do rio Sena, antes do astro de cinema Tom Cruise entrar em ação.

"Foram Jogos Olímpicos sensacionais do início ao fim, ou ouso dizer, 'Sen(a)sacionais'", declarou o chefe do movimento olímpico no Stade de France, onde foi realizada a cerimônia de encerramento de Paris-2024.

Thomas Bach também quis agradecer pelo trabalho realizado pelos franceses: "Os Jogos Olímpicos de Paris-2024 foram os Jogos Olímpicos de uma nova era (…) sob todos os pontos de vista".