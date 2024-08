Avanço russo se aproxima de momento 'crítico' no Donbass ucraniano

O pó flutua no ar, os damascos caídos das árvores em pleno verão jazem no chão. E os rostos atônitos dos moradores refletem uma triste realidade: a situação está piorando.

"É melhor ir embora do que morrer", acrescentou, com lágrimas nos olhos, um lenço azul na cabeça e uma bengala em uma das mãos.

"As próximas semanas serão críticas e cruciais", disse Franz-Stefan Gady, analista militar do Instituto internacional de estudos estratégicos de Londres.

Vários militares ucranianos, que falaram sob a condição do anonimato, disseram que as perspectivas são delicadas no curto prazo, sobretudo em torno de Pokrovsk, um entroncamento ferroviário crucial, situado a menos de 15 km das posições russas.

A região industrial do Donbass é cobiçada pelo Kremlin há tempos.

Há dez anos, Moscou organizou e incentivou ali um conflito separatista que deixou milhares de mortos.

Após fracassar em sua tentativa de tomar a capital ucraniana no início da invasão, a Rússia concentrou seus esforços no conjunto do Donbass, coração mineiro do país.