Tottenham contrata atacante Solanke do Bournemouth

O Tottenham anunciou neste sábado (10) a contratação do atacante inglês do Bournemouth, Dominic Solanke, por 80 milhões de euros (cerca de R$ 479 milhões pela cotação atual) com um contrato de seis anos.

Solanke, de 26 anos, marcou 19 gols na Premier League na temporada passada, seu recorde como artilheiro desde o início da carreira, que começou no Chelsea, antes de se transferir para Liverpool e Bournemouth, onde jogava desde 2019.

O valor da transferência seria de 76 milhões de euros (aproximadamente R$ 457 milhões) mais 11,5 milhões de euros em variáveis (R$ 69 milhões), o que o tornaria a contratação mais cara da história dos 'Spurs', que no ano passado perderam o seu lendário goleador, Harry Kane, para o Bayern de Munique.