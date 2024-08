Thomas Bach anuncia que não tentará terceiro mandato à frente do COI

O alemão Thomas Bach, presidente do Comitê Olímpico Internacional, anunciou, neste sábado (10), que não irá concorrer a um terceiro mandato a partir de 2025, o que teria implicado uma modificação da Carta Olímpica.

"Após profunda deliberação (…) cheguei à conclusão de que não deveria pedir a prorrogação do meu mandato", para "proteger a credibilidade" do movimento olímpico, declarou emocionado o dirigente no encerramento da 142ª sessão do COI em Paris, onde os Jogos Olímpicos serão encerrados neste domingo.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

O ex-esgrimista de 70 anos, campeão da seleção olímpica nos Jogos de Montreal em 1976, lembrou que foi "um dos promotores" dos limites de mandatos numa instituição por vezes abalada por escândalos de governança.