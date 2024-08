Rússia reforça a segurança na região da incursão ucraniana, mas os combates se espalham

A Rússia anunciou neste sábado, 10, o que chamou de operação de contraterrorismo para aumentar a segurança na região da fronteira com a Ucrânia, onde uma incursão nesta semana pelas forças ucranianas pegou as tropas russas desprevenidas e expôs suas vulnerabilidades militares.

O Ministério da Defesa da Rússia disse que os combates continuam na região de Kursk e que o exército realizou ataques aéreos contra as forças ucranianas, incluindo o uso de uma bomba termobárica que causa uma onda de explosão e cria um vácuo que sufoca seus alvos.

As medidas anunciadas para Kursk e para as regiões vizinhas de Belgorod e Bryansk, que fazem fronteira com a Ucrânia, permitem que o governo realoque os residentes, controle as comunicações telefônicas e requisite veículos.