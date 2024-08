Rapper americano Travis Scott é libertado sem acusação na França

O representante do artista indicou na tarde de sexta-feira que estava "em contato direto com as autoridades parisienses locais para resolver rapidamente esta situação".

Travis Scott foi à Bercy-Arena na quinta-feira para acompanhar as semifinais do torneio olímpico masculino de basquete. Em seguida, postou imagens em uma boate em sua conta do Instagram, com 57 milhões de seguidores.

O rapper ficou conhecido em 2015 com seu primeiro álbum, "Rodeo". Desde então se tornou uma das grandes figuras do rap nos Estados Unidos e lançou mais quatro álbuns, incluindo "Astroworld" (2018).

Seu trabalho "Utopia" foi indicado para melhor álbum de rap no Grammy Awards deste ano. Além disso, possui contratos comerciais com a Nike, a fabricante de jogos eletrônicos Epic Games e a rede de fast food McDonald's.