Presidente mexicano apoia governador citado em captura de narcotraficante

O presidente do México, Andrés Manuel López Obrador, manifestou neste sábado (10) sua confiança no governador de Sinaloa (noroeste) depois que o traficante de drogas Ismael "El Mayo" Zambada, capturado nos Estados Unidos, afirmou que tinha uma reunião marcada com ele.

Em seu discurso, o governador estadual rejeitou os apontamentos feitos por Zambada em uma declaração divulgada horas antes por seus advogados nos Estados Unidos.

"Ninguém do crime organizado tem que me convocar para reunião [...] não temos cumplicidade com ninguém", afirmou Rocha Moya, militante do Morena, o mesmo partido do presidente.

Zambada, um dos chefões do narcotráfico mexicano, alega que, no dia de sua captura surpresa, em 25 de julho, aceitou viajar em um avião com o filho de Joaquín "El Chapo" Guzmán com o argumento de que se reuniria com Rocha Moya para resolver "diferenças entre líderes políticos".