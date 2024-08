Polícia faz buscas na Vila Olímpica por suspeitas de doping no atletismo

A polícia francesa realizou buscas na Vila Olímpica na última quinta-feira com o técnico de atletismo argelino Amar Benida e o medalhista de bronze dos 800m, Djamel Sedjati no centro das atenções, informaram fontes próximas à investigação, confirmando uma reportagem do jornal L'Equipe.

A operação foi realizada por integrantes da unidade antidoping (OCLAESP, na sigla em francês) e é a primeira a ocorrer nos Jogos de Paris, que terminam neste domingo.

Segundo uma fonte próxima ao caso, o alvo da operação é sobretudo o treinador Amar Benida.