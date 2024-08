Os segredos das fotos mais icônicas da AFP nos Jogos Olímpicos de 2024

Esta é sem dúvida uma das fotos mais vistas durante os Jogos: o surfista brasileiro Gabriel Medina parece levitar sobre as ondas, com o dedo indicador apontando para o céu, e atrás dele a prancha alinhada com seu corpo na posição vertical.

Um surfista sobrevoando as águas, um campeão de BMX subindo o obelisco da Place de la Concorde, o primeiro mergulho no Sena... Fotógrafos da AFP explicam como conseguiram capturar para a eternidade algumas das imagens mais icônicas dos Jogos Olímpicos de Paris.

Campeã do solo no dia 5 de agosto, Rebeca Andrade conquistou não só o reconhecimento dos jurados, mas também das rivais. Ao subir no lugar mais alto do pódio, as americanas Simone Biles – sua grande rival – e Jordan Chiles, prata e bronze respectivamente, se curvaram em sinal de admiração.

Um ambiente único, uma localização espetacular e uma certa dose de sorte tornaram possível a imagem do atleta argentino de BMX Freestyle José Torres como se estivesse subindo por uma das laterais do obelisco egípcio localizado na Place de la Concorde.

- Argentino no alto do obelisco -

Uma imagem inédita: medalhistas da Coreia do Norte e Coreia do Sul de tênis de mesa tiram uma selfie juntos no pódio, em 30 de julho.

Ambos os países vizinhos estão tecnicamente em guerra desde 1953 e as tensões são frequentes, portanto a foto reflete um gesto raro e bem-vindo de fraternidade que transcende fronteiras.

Essas selfies são comuns durante cerimônias de pódio, mas o momento foi emocionante para o fotógrafo sul-coreano da AFP, Jung Yeon-je.

"A geração dos meus pais, que viveu a Guerra da Coreia, pode ter visto a Coreia do Norte como hostil. Mas hoje muitas pessoas na Coreia do Sul veem-na simplesmente como um país vizinho com o qual devem conviver", disse ele. "Fiquei feliz. Espero que os jogadores norte-coreanos e sul-coreanos se divirtam e riam mais juntos no futuro".

- Marchand debaixo d'água -

Com quatro ouros e um bronze, o nadador francês Leon Marchand tem sido um dos grandes nomes destes Jogos.

O campeão francês foi fotografado por Oli Scarff, que tirou uma foto subaquática que ilustra o poder propulsor dos braços de Marchand durante a semifinal dos 200m borboleta, em 30 de julho.

A sua arma, uma câmera robótica desenvolvida durante anos pelo fotógrafo da AFP François-Xavier Marit, foi instalada na piscina por uma equipe de mergulhadores do Comitê Olímpico Internacional e controlada remotamente por fotógrafos da AFP, explica Scarff.

"Assim que vi isso aparecer de repente no meu computador, soube que era uma foto para editar rapidamente e publicar na rede AFP". Ele acertou.

- Primeiro mergulho no Sena -

Depois de alguns treinos terem sido cancelados devido à excessiva contaminação bacteriológica da água, a incerteza reinou até o último momento sobre a disputa de provas no rio Sena.

Por fim, as atletas do triatlo foram as primeiras a mergulhar no rio que atravessa Paris no dia 31 de julho.

O primeiro mergulho foi capturado de dentro da água por Martin Bureau, equipado com uma capa de chuva para sua câmera, sob a ponte Alexandre III.

"Esta primeira prova no Sena foi muito aguardada e o fato de haver tantos nadadores na largada tornou-a muito visual', contou, especificando que a fumaça que emanava dos barcos de apoio tornou a experiência "exaustiva".

- Celebração do judô francês -

Os judocas franceses comemoraram o título olímpico por equipes mistas contra o Japão no dia 3 de agosto, graças sobretudo às duas vitórias de seu astro Teddy Riner.

O momento foi registrado por Jack Guez, que conseguiu ficar abaixo do grupo.

Ele já havia tentado, sem sucesso, nos Jogos de Tóquio, em 2021, quando a França também venceu o Japão, mas na época a Federação Internacional de Judô não permitiu o acesso dos fotógrafos ao tatame.

"Este ano disse a mim mesmo: tenho que conseguir. Avisei ao treinador que estava interessado, sem muita esperança", confessou Guez. Mas sua visão se tornou realidade.

- O rugido de Djokovic -

Era o último grande título que lhe faltava: no dia 4 de agosto, Novak Djokovic conquistou o ouro olímpico ao vencer o espanhol Carlos Alcaraz.

A fotógrafa Patricia de Melo Moreira esteve presente para captar o momento em que ‘Nole’ completou o chamado ‘Golden Slam’ de títulos, celebrando-o com um gesto expressivo.

"Eu estava hesitante em me mover, já que os dois estavam em condições de vencer. Então Djokovic começou a se recuperar e corri para o outro lado da quadra", disse a fotógrafa, que estava localizada mais perto de Alcaraz.

O sérvio fechou o jogo momentos depois e o resto é história.

- 100 metros de tensão -

Poucas vezes uma corrida foi tão acirrada: em 4 de agosto, o velocista americano Noah Lyles foi proclamado campeão olímpico dos 100 metros com apenas cinco milésimos de vantagem sobre o jamaicano Kishane Thompson.

"A final dos 100 metros é sempre uma prova de alta tensão", destaca Jewel Samad, que imortalizou essa vitória graças a uma das suas dez câmaras instaladas bem acima da linha de chegada. "Como a final foi muito disputada, essa perspectiva de cima oferece um ponto de vista interessante".

- Duplantis, sempre mais alto -

Não havia muitas dúvidas sobre quem ficaria com o ouro no salto com vara, mas o sueco Armand Duplantis tornou isso especial ao estender seu recorde mundial para 6,25 metros em 5 de agosto.

"A atmosfera era incrível, o barulho das pessoas extraordinário", lembra o fotógrafo Ben Stansall.

"Eu estava do outro lado do estádio, com lente 400 mm (…). A distância permitiu que os anéis olímpicos se destacassem na imagem. Felizmente fiquei separado dos outros fotógrafos, o que é incomum no atletismo e foi o que tornou a imagem única".

- Onda domada -

O taitiano Kauli Vaast domou a onda de Teahupo'o para se tornar o primeiro campeão olímpico francês na história do surfe, na madrugada de 5 para 6 de agosto.

Único fotógrafo da agência credenciado debaixo d'água para essas provas, Ben Thouard imortalizou o surfista nas semifinais, poucas horas antes do título.

Para tirar uma foto como esta "é preciso ter uma localização muito precisa e muito próxima", explica este especialista em fotos de surfe há duas décadas. A chave é a "antecipação" do movimento da onda e dos surfistas, e do material.

Todas as configurações devem estar perfeitamente preparadas de antemão, pois uma vez sob a onda tudo o que se pode fazer é apertar o botão.

