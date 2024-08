Norueguês Ingebrigtsen se redime em Paris com ouro nos 5.000 metros

O norueguês Jakob Ingebrigtsen conquistou neste sábado (10) o ouro olímpico nos 5 mil metros do atletismo em Paris-2024, e compensou a decepção nos 1.500 metros, prova em que não conseguiu defender o título no início da semana. Ingebrigtsen, bicampeão mundial da distância em eventos outdoor (2022 e 2023), administrou bem suas forças durante a corrida e esperou os últimos 200 metros para assumir a liderança e superar os etíopes Addisu Yihune e Biniam Mehary, que desde a metade da prova haviam ditado o ritmo após a pressão inicial do espanhol de origem burundiana Thierry Ndikumwenayo. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora O norueguês chegou com energia na última curva do Stade de France e acelerou nos últimos 100 metros para vencer com folga seus adversários com o tempo de 13m13s66, o seu melhor nesta temporada.

A prata foi para o queniano Ronald Kwemoi, com o tempo de 13m15s04. E o bronze para o norte-americano Grant Fisher (13m15s13), que também havia sido bronze nos 10.000 metros, vencidos em Paris pelo ugandense Joshua Cheptegei, ausente nesta prova. "Foi uma corrida muito dura. Com o nível tão alto e as pessoas correndo com tempos tão bons este ano. Eu sabia que tinha que dar o meu melhor para lutar pelas medalhas", explicou o norueguês, que estava acompanhado no estádio por sua esposa e seu bebê. Ingebrigtsen aplicou nos 5.000m uma estratégia oposta à da final dos 1.500m, disputada na última terça-feira, onde impôs um ritmo muito forte desde o início que o quebrou nos últimos 150 metros e o deixou na quarta posição, fora do pódio.