Neozelandês Hamish Kerr conquista ouro no salto em altura em Paris-2024

O neozelandês Hamish Kerr surpreendeu ao conquistar a medalha de ouro no salto em altura nos Jogos Olímpicos, neste sábado (10) em Paris, após um desempate com o americano Shelby McEwen, que ficou com a prata.

Depois de ambos superarem os 2,36 metros e falharem na tentativa de saltar os 2,38m, Kerr e McEwen preferiram não dividir o ouro e ir para o desempate. Nessa disputa, o neozelandês saiu vitorioso quando a altura diminuiu para 2,34 metros.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

O bronze foi para o catari Mutaz Essa Barshim (2,34m), que há três anos dividiu o ouro com o italiano Gianmarco Tamberi (2,22m), agora apenas décimo primeiro.