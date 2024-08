Masai Russell conquista ouro para os EUA nos 100m com barreiras em Paris-2024

A americana Masai Russell conquistou o ouro nos 100 metros com barreiras neste sábado (10), em Paris, destronando na final a porto-riquenha Jasmine Camacho-Quinn, que ficou com o bronze.

Russell, uma influenciadora de 24 anos, alcança assim o maior título da sua carreira ao percorrer a reta com barreiras em 12 segundos e 33 centésimos, enquanto a francesa Cyrena Samba-Mayela ficou com a prata com 12s34 e Camacho-Quinn terminou em terceiro com 12s36.

Os Jogos de Paris 2024 representaram a estreia olímpica de Russell, que não conseguiu terminar o Mundial de Budapeste no ano passado.