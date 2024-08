Justiça colombiana impõe prisão a suposto membro do Hezbollah

A Justiça da Colômbia impôs uma pena de prisão a um cidadão colombiano-libanês que teria supostos vínculos com o movimento islamista Hezbollah e que é acusado de tráfico ilegal de carvão para o Oriente Médio e de lavagem de dinheiro, informou o Ministério Público neste sábado (10).

A captura de Akil Helbawi ocorreu na cidade de Cúcuta (nordeste, na fronteira com a Venezuela) após receber informações do Federal Bureau of Investigation (FBI) – polícia federal dos Estados Unidos – sobre sua presença em território colombiano.

O detido estaria produzindo carvão ilegalmente desde 2016 em áreas rurais do departamento de La Guajira (nordeste) para exportá-lo ao Oriente Médio, onde "estaria vinculado ao Hezbollah", segundo o MP colombiano.

"Parte dos recursos teria sido usada para financiar a organização terrorista muçulmana Hezbollah", acrescentou a instituição.